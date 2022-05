Bro på E6 i Troms og Finnmark stengt over lengre tid – omkjøring via Finland

– Melding om en bro som svikter på E6. Den står fortsatt, men har fått et alvorlig søkk. Ingen er skadet. Nødetatene er på tur til stedet. Ingen kan kjøre over og Statens Vegvesen har også entreprenør på tur. Det er ikke omkjøringsmulighet, utenom via Finland, skriver Troms politidistrikt på Twitter.