Politiet løslater de fem siktede i korrupsjonssaken

Dermed blir det ingen fengslingsmøter i tingretten, skriver avisen.

Siktelsene blir imidlertid opprettholdt, opplyser forsvarerne for de fem mennene.

Det var tirsdag morgen at sivilkledd politi aksjonerte mot Nordeas hovedkontor i Norge, på Majorstuen i Oslo. Samtidig slo politiet til mot flere privatadresser i Oslo i en større aksjon som omfattet over 50 politiansatte.

De fem er siktet for grov korrupsjon eller medvirkning til dette. Fire av de siktede er eller har vært ansatt i Nordea og Nav.

150 millioner kroner

Politiet mistenker at de siktede har delt ut totalt 150 millioner kroner i lån basert på uriktig informasjon. Nordea avdekket dette i mars og anmeldte selv saken til politiet.

– Det er omfanget som gjør at det anses som grovt, sa politiadvokat Kristin Rusdal i Oslo-politiet til NTB tidligere.

Etterforskningen er i en innledende fase, og politiet mener det er for tidlig å gå inn på detaljene i saken og hver enkelts rolle i den.

Stiller seg uforstående til siktelsen

Flere av de siktede sier de ikke kjenner seg igjen i siktelsene.

– Han kjenner seg overhodet ikke igjen i beskrivelsen som er gitt i grunnlaget for pågripelsen, sier advokat Ola Lunde, forsvarer til den ene Nav-ansatte, til Dagbladet Børsen.

To av de andre siktede sier at de også stiller seg uforstående til siktelsen, mens de to andre ikke vil kommentere saken per nå.