Norge tar imot sårede fra Ukraina-krigen

– Norge er allerede en av de største bidragsyterne i ordningen for medisinsk evakuering av sivile fra krigen i Ukraina. Regjeringen vil nå også ta imot sårede soldater, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding tirsdag kveld.

Det var Vårt Land som omtalte saken først.

Skadde soldater vil kunne tas imot som del av Norges bidrag gjennom EUs mekanisme for sivil beredskap (UCPM). Norge har fra før vedtatt å ta imot 550 pasienter fra Ukraina.

Har tatt tid

Høyre har krevd et snarlig svar fra regjeringen om hvorfor Norge ikke har hentet skadde ukrainske soldater og ba tidligere tirsdag om at Mehl måtte hasteinnkalles til Stortinget for å redegjøre for dette.

Statsråd Mehl påpeker at det er flere grunner for at det har tatt tid med en avklaring.

– Norge har ikke erfaring med medisinsk evakuering av sårede soldater fra en pågående konflikt. Det har vært behov for å sikre at det er innenfor regelverket også å inkludere sårede soldater i ordningen med medisinsk evakuering, sier hun.

Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland er ikke imponert over regjeringen.

– Jeg er meget irritert. Vi har lurt på hvorfor dette tok så lang tid, og svaret er at statsministeren ikke har kontroll, sier Stensland til NTB.

Høyre vil ha klarhet

Allerede 23. april ble Norge først bedt om å yte bistand gjennom EUs ordning for sivil beredskap. Deretter kom det tre nye forespørsler i mai.

Det skal imidlertid ha oppstått uklarhet om hvilken statsråd som har ansvaret i saken, noe NTB skrev om tidligere tirsdag.

– Det er bra at de får fingeren ut, men det er ikke bra at vi har en regjering med så dårlig avklarte kommandolinjer. Dette kunne de avklart for fire uker sider, mener Stensland.

– Har du ikke forståelse for at dette er en spesiell situasjon?

– Det er nettopp i krevende tider man må ha klarhet i ansvarsforholdet. Denne testen har ikke regjeringen bestått, svarer Stensland.

Han varsler nå at Høyre vil ha klarhet i når Norge skal ta imot de sårede ukrainerne, og at de vil bore videre i spørsmålet om statsministeren har kontroll på ansvarsfordelinga i egen regjering.