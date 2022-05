Kongsberg-drapene: Vurderte å angripe et universitetscampus

– Jeg lurte på om jeg skulle dra opp til høyskolen og utføre angrepet der, sier Espen Andersen Bråthen i tingretten tirsdag.

Svaret kom etter at aktor Andreas Christiansen spurte ham om hvorfor han hadde søkt på «høstferie» på internett før angrepet 13. oktober i fjor.

Høgskolen i Sørøst-Norge fikk i 2018 universitetsstatus som Universitetet i Sørøst-Norge. Det har campus blant annet i Kongsberg sentrum i nærheten av Coop-butikken og der Bråthen bodde i Kirkegata. I dag er det 1.340 studenter som studerer ved campusen i Kongsberg.

Bråthen sier i retten at internettsøket ikke ga ham noe klart svar på om det var høstferie, og at han ikke fikk noe ut av det.

Stakk sofa og stol med kniver

I retten mandag ble det vist bilder fra Bråthens leilighet, der man blant annet kunne se at en lenestol og en sofa hadde blitt stukket gjentatte ganger med kniv og hadde hull fra piler.

Bråthen ble tirsdag spurt om årsaken til dette. Han svarer at han for to år siden hadde kjøpt kniv og sverd for å beskytte seg selv mot naboer som han mente overvåket ham.

– Jeg hadde aldri vært borti kniver og sverd før. Da måtte jeg prøve dem, og da prøvde jeg dem på stolen, sier Bråthen.

– Jeg visste at jeg skulle gå ut og gjennomføre det jeg gjorde i fire måneder i forkant, så da prøvde jeg knivene på sofaen, sier han.

Vil dømmes til tvungent psykisk helsevern

I retten gjentar Bråthen at han forut for angrepene der han blant annet drepte fem mennesker var redd for at han skulle bli blind, og at han ønsket å bli gjenfødt etter drapene.

– Hva tenker du om gjenfødelse i dag, spør aktor Vibeke Gjøslien Martins.

– Det stemmer jo ikke. Det var ikke verdt å drepe de menneskene, for jeg har jo fortsatt det livet her å leve.

– Hva ser du for deg fremover, spør aktoren.

– Enten blir jeg dømt til fengsel eller så blir jeg dømt til tvungent psykisk helsevern. Jeg kunne gjerne tenkt meg å jobbe. Å satse mer på å få meg en jobb.

Bråthen sier at han ville ha valgt tvungent psykisk helsevern om han selv kunne velge.

– Har du behov for det?

– Ja.

– Vil ha behov for behandling lenge

Pia Therese Wiik, som er psykologspesialist og Bråthens behandler på Dikemark, vitnet også i retten tirsdag.

Hun sa at Bråthens sykdom har blitt bedre etter at han ble lagt inn på den regionale sikkerhetsavdelingen 15. oktober i fjor, og at bedringen skyldes at han får antipsykotiske medisiner i behandlingen.

– Espen Bråthen er en av pasientene som opptrer som friskest av dem vi har for tiden. Han har respondert veldig godt på behandlingen, så det er ikke sikkert han må være på Dikemark i lang tid, men da er det i så fall snakk om overføring til en lokal sikkerhetsavdeling, sier Wiik.

Bråthen har tidligere fått diagnosen paranoid schizofren, og Wiik mener at han fremdeles tilfredsstiller kriteriene for diagnosen. Samtidig mener hun at han har lite selvinnsikt i diagnosen.

Wiik sier at Bråthen fremdeles har vrangforestillinger og øvrige symptomer, og at det er vanskelig å si om Bråthen noen gang vil bli helt frisk.

– Det er vanskelig å forutsi framtiden. Behandlingen har hatt effekt, men ikke full effekt. Jeg vil derfor tenke at Espen Bråthen vil ha behov for behandling lenge, sier Wiik.