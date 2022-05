EU enig om å kutte oljeimporten fra Russland

EU er blitt enig om et forbud mot russisk oljeeksport til EU som dekker over to tredeler av oljeimporten fra Russland, sier EU-president Charles Michel. Enigheten er resultat av et kompromiss med Ungarn og innebærer derfor unntak fra sanksjonene som gjør at en tredel av russisk oljeeksport til EU fortsatt ikke rammes av embargoen. Den omfatter også innreiseforbud for flere russere, tiltak mot tre nye russiske TV-kanaler og avkobling av Russlands største bank Sberbank fra det globale betalingssystemet Swift.

Enighet for sykepleiere

Spekter og Norsk Sykepleierforbund er enige om lønnsoppgjøret for sykepleiere som jobber på sykehusene. Resultatet innebærer blant annet en økning av minstesatsene. Sykepleiere skal heretter tjene minst 538.000 kroner etter 10 år, mens spesialsykepleiere og jordmødre skal tjene minst 602.000 kroner, opplyser Spekter.

Uvanlig kraftig orkan rammer Mexico

En uvanlig kraftig orkan i kategori 2 har rammet sørvestkysten av Mexico. Orkanen Agatha er den første i årets orkansesong på Stillehavskysten og raste mandag innover strendene i delstaten Oaxaca. Både turister og fastboende i ferie- og fiskerlandsbyer som Puerto Escondido, Puerto Angel og Huatulco måtte søke dekning.

Trudeau kunngjør forbud mot salg av håndvåpen

Canadas statsminister Justin Trudeau kunngjorde mandag at alt salg og import av håndvåpen skal fryses. Beslutningen blir tatt som følge av en rekke dødelige masseskytinger i USA de siste uke. Den må fortsatt vedtas i det canadiske parlamentet, der Trudeaus liberale parti er i mindretall. Trudeau sier at beslutningen innebærer at eierskap av håndvåpen fryses, og at kjøp og salg, import og andre typer overføring av våpen blir forbudt.

E-tjenesten legger lokk på varsler

I Forsvarets etterretningstjeneste er selv varslersaker hemmelige. Ikke engang antall varsler er offentlig tilgjengelig, skriver Forsvarets Forum. I et svar på fagmediets forespørsel om innsyn, sier E-tjenesten at varslingssaker er skjermingsverdige «fordi de kan røpe kapasiteter, operasjoner, metoder, organisasjonsforhold, opplysninger om ansatte og andre sikkerhetsgraderte forhold». Over tid kan også opplysninger om antall saker «røpe opplysninger om organisasjonens størrelse og utvikling».