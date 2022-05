DNB i gang med å sperre kontoer

Kundeservice hos landets største bank opplyste i forrige uke at banken rutinemessig stenger kontoer på mandager, skriver Nettavisen.

Kommunikasjonsrådgiver Stål Ulvin Garberg vil ikke si hvor mange kunder som har fått sperret kontoen, men sier omfanget er begrenset.

– Men vi ønsker ikke å gå ut med konkrete tall, sier Garberg.

Regelverket om hvitvasking pålegger bankene å følge opp kundeforhold og vite hvem kundene deres faktisk er. Derfor må kundene legitimere seg med jevne mellomrom. Det kan skje i BankID-appen, gjennom melding i nettbanken eller ved fysisk oppmøte.

For en del kunder betyr det at de må oppsøke nærmeste kontor, og for noen forsterkes problemet av at det er lang ventetid på gyldig legitimasjon som pass eller nasjonalt ID-kort.

Garberg sier sperring av konto er siste utvei.

– Det er noe vi bare gjør om vi ikke får kontakt med kunden etter flere forsøk over lengre tid. Kunden kan når som helst ta kontakt og legitimere seg med gyldig oppdatert informasjon. Da åpner vi kontoen igjen, forsikrer han.

Han har forståelse for at mange kunder er frustrert, men sier banken må forholde seg til lovens krav.