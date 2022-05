Overfor Nettavisen bekrefter DNB at de har startet prosessen med å stengte kontoer overfor kunder som ikke har legitimert seg for banken. Banken har tidligere truet med at kontoer kan bli sperret om kundene ikke legitimerer seg innen fristen på ti dager.

Til Nettavisen sier kommunikasjonsrådgiver i DNB, Stål Ulvin Garberg at det er snakk om et mindre omfang kundekontoer som ble stengt mandag.

– Vi kontakter kunder i flere omganger, fristen for sperring vil være individuell basert på når kunden har mottatt våre henvendelser. I de tilfellene vi blir nødt til å sperre konto, vil det foregå på ettermiddagen, sier Garberg til Nettavisen.

Legitimeringskravet har skapt protester da kunder både har hatt vanskeligheter for å få pass under den pågående passkrisen, samt mange har lang vei til banken for fysisk legitimering. Spesielt for eldre kunder har det vært store protester. Også i 2019 skapte legitimeringskravene fra bankene furore blant mange kunder.

– Vi oppfordrer dem det gjelder til å ta kontakt med oss, så vil vi finne frem til gode løsninger sammen. Hvitvaskingsloven stiller strenge og tydelige krav til at bankene må vite hvem kundene er. Det betyr at vi må be kunder legitimere seg igjen, dersom vi ikke har gyldig, oppdatert informasjon. Likevel gjør vi individuelle vurderinger om unntak for kunder over 80 år som av ulike årsaker ikke kan legitimere seg, sier Garberg i DNB.