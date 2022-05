Ukrainsk politiker ber Norge slutte å hjelpe russiske studenter

72 russiske studenter har fått såkalt krigsstipend, skriver Khrono. Det har også 50 ukrainske og tre hviterussiske studenter.

I Ukraina sier en tidligere minister for forskning og høyere utdanning at de er takknemlige for hjelpen som gis. Men samtidig er de skuffet over at ordningen er tilgjengelig for andre nasjonaliteter.

– Vi er ekstremt bekymret av å se at deres hjelp er like tilgjengelig for russiske og belarusiske studenter, som ukrainske, skriver Inna Sovsun, som nå er parlamentariker i Ukraina, i et tre sider langt brev til forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Hun påpeker at Russland er ilagt sanksjoner av vestlige land, men mener Norge går imot disse når man samtidig tilbyr hjelp til russiske studenter i Norge.