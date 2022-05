Debatt om klimamålene på LOs 35. kongress

LO starter sin 35. ordinære kongress mandag, i Folkets Hus i Oslo. Der er det ventet engasjert og skarp debatt om klima- og oljepolitikk.

Årets LO-kongress er den første siden 2017. Det vanlige er at kongressen holdes hvert fjerde år, slik at den kommer rett i forkant av stortingsvalget, men i fjor ble den utsatt med ett år på grunn av den usikre koronasituasjonen.

Ekstraordinært EU-toppmøte

EU-kommisjonen starter et ekstraordinært toppmøte for å diskutere Ukraina-krigen, forsvar og energi. I forrige uke varslet kommisjonen at den vil lansere to forslag for at sanksjonene mot Russland skal overholdes.

Det ene er at brudd på sanksjoner legges til listen over straffbare handlinger i EU, og det andre at man skal kunne konfiskere inntekt som stammer fra slike brudd.

Tyske inflasjonstall for mai

Inflasjonstall for mai, første estimat, legges fram i Tyskland. I april viste tallene fra det tyske statistikkbyrået Destatis at inflasjonsnivået lå på 7,4 prosent, det høyeste siden 1981.

Det er blant annet økning i energiprisene som følge av Russlands invasjon av Ukraina som påvirker prisnivået.

Fredsprisvinnere til Lillehammer



Vinnerne av Nobels fredspris 2021, Maria Ressa og Dmitrij Muratov deltar på ytringsfrihetskonferansen World Expression Forum (WEXFO) på Lillehammer.

Maria Ressa driver Rappler, et nettsted for etterforskende og gravende journalistikk på Filippinene. Hun vant fredsprisen i 2021 sammen med russiske Dmitrij Muratov for sin innsats for ytringsfrihet.

Ettermiddagskamp for Ruud i Paris

Casper Ruud spiller sin 4.-rundekamp mot Hubert Hurkacz i Roland-Garros mandag ettermiddag. De to spiller annen kamp på Suzanne Lenglen-banen.

Ruud er i 4. runde i Grand Slam-turneringen i Paris for første gang. Nordmannen er 8.-seedet i turneringen, mens polakken Hurkacz er 12.-seedet.