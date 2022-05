Bensinstasjon ranet i Bryne

– Betjeningen kontaktet oss like etter klokken 2 og meldte at en mann med pistol hadde kommet inn og truet med denne. Han fikk med seg et ukjent pengebeløp og stakk fra stedet, sier operasjonsleder Victor Fenne-Jensen i Sørvest politidistrikt til NTB.

Ingen kom fysisk til skade i forbindelse med ranet, men bensinstasjonen – en Shell-stasjon i Arne Garborgs vei – er stengt etter hendelsen.

– Flere bevæpnede patruljer, inkludert hundepatrulje, blir satt inn i søket etter gjerningsmannen. Vi vil også sjekke overvåkingsvideoer, forteller Fenne-Jensen.

Raneren beskrives som en 175–180 centimeter høy mann med normal kroppsbygging. Han hadde blå bukse og genser og en grå eller blå hettejakke.