Bøndene tjener mer på korn enn melk

Utregninger fra Budsjettnemnda viser en inntektsøkning på drøyt 300.000 kroner for såkalte referansebruk, skriver Nationen. Disse brukes til å bergene inntektene for ulike typer bruk basert på produksjon, størrelse og geografi.

Før jordbruksoppgjøret lå bruk med drøyt 500 mål korn an til å gå i minus som følge av betydelig kostnadsvekst. Landbruksminister Sandra Borch (Sp) garanterte at det skulle være lønnsomt å drive med matkorn i år, og en kraftig økning i kornprisen gir altså en markant inntektsøkning.

Ingen av de andre referansebrukene er i nærheten av å få den samme oppturen som kornbøndene.

Melkebønder ligger an til å få rundt 33.000 kroner mer i inntekter, skriver Nationen. Et bruk med vel 500 mål korn vil ifølge beregningene ha mer enn 150.000 kroner mer i inntjening i år enn et bruk med 31 melkekyr.