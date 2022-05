Aftenposten skriver at norske diplomater har hatt et lønnstillegg som heter «boligskattkompensasjon». Dette ble gitt til diplomater for å dekke skatten for fordelen av å ha gratis bolig i utlandet. I fjor fikk 318 diplomater ekstra lønn for å dekke denne boligskatten.

I mai i år ble ordningen skrotet da UD og arbeidstakerorganisasjonene reforhandlet særavtalen som gjelder for diplomatene som jobber i utlandet.

– I årets forhandlinger om særavtalen ble man enige om å ikke prioritere boligskattkompensasjon. Så den er ute av avtalen, sier utenriksråd Tore Hattrem.

Han sier at årsaken er at man ikke følte den sto seg.

– Begge parter, arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver, ville prioritere andre ordninger som vi mener er mer treffsikre, og som tjener både arbeidstaker og arbeidsgivers behov på en bedre måte, sier hun.

En rekke andre arbeidsgivere i statlig sektor har latt seg inspirere av UDs avtale. I fjor ga 19 statlige arbeidsgivere boligskattkompensasjon til sine ansatte. Siden 2009 har minst 400 millioner kroner i offentlige midler gått til å dekke boligskatt for statsansatte i utlandet, ifølge Aftenposten.