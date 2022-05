RMC: 68 pågrepet i forbindelse med Champions League-finalen

I alt 68 personer ble pågrepet ved Stade de France og i supporterområder i forbindelse med Champions League-finalen i Paris lørdag, ifølge kringkasteren RMC. RMC siterer politikilder og påpeker at anslaget, som de gikk ut med rundt midnatt norsk tid, er foreløpig.

Kampstarten ble utsatt i 36 minutter på grunn av kaotiske scener utenfor Stade de France. Politiet brukte tåregass og pepperspray mot fansen. Av de 68 ble flere pågrepet både på arrangementet til Liverpool-supportere og på arrangementet til Real Madrid-supportere, i tillegg til ved stadion. 238 mennesker skal ha fått tilsyn av helsepersonell for skader.

Zelenskyj: «ubeskrivelig vanskelige» kamper i Luhansk

Ukraina holder stand mot tunge russiske angrep mot byene Sievjerodonetsk og Lysytsjansk i Luhansk, men styrkene står overfor «ubeskrivelig vanskelige» forhold.

Siden Russland ga opp offensiven mot Ukrainas hovedstad Kyiv i starten av krigen, har russerne rettet fokuset mot å ta over Donbas, der de har støttet separatister siden 2014.

Ambassadør: Usannsynlig at Russland vil bruke taktiske atomvåpen i Ukraina



Det er usannsynlig at Russland kommer til å bruke taktiske atomvåpen i krigen mot Ukraina, sier landets ambassadør til Storbritannia i et intervju med BBC. Ambassadør Andrej Kelin forklarer at bruk av atomvåpen i en slik konflikt vil være i strid med regler i det russiske forsvaret og at Russland kun bruker atomvåpen om statens eksistens er truet.

– Det har ingenting å gjøre med den nåværende operasjonen, sier Kelin.

Mann omkom da båt kantret ved Kongsvinger

En mann i 60-årene omkom da båten han satt i kantret på innsjøen Møkeren øst for Kongsvinger.

Politiet fikk melding om kantringen ved Dragonmoen camping klokken 21.35, og ved midnatt meldte politiet i at mannen er bekreftet omkommet og at de nærmeste pårørende er varslet.

Fire til sykehus etter møteulykke ved Sarpsborg

Fire personer er sendt til sykehus med uvisst skadeomgang etter en trafikkulykke nord for Sarpsborg natt til søndag. To er fraktet til traumemottaket ved Kalnes sykehus, mens en femte ble undersøkt på legevakten.

– Det skjedde en front til front-ulykke mellom to av bilene, og det utviklet seg til en kjedeulykke hvor tre andre er blitt involvert, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt til TV 2.