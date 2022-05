Brann i garasje i Løten – ikke eksplosjonsfare

I forbindelse med slukkingsarbeidet har en person fått i seg noe røyk. Utover det er det ikke meldt om personskader. Politiet opplyser at det er en garasje på rundt 100 kvadratmeter som sto i brann.

– Den er overtent, sier operasjonsleder Sidsel Svarstad i Innlandet politidistrikt til Østlendingen.

Brannen ble først meldt klokka 20.26. Cirka en halv time senere opplyste politiet at brannvesenet har kontroll på stedet, men at ilden ikke er slukket. Det er heller ikke lenger spredningsfare.

– Brannvesenet skumlegger et tilstøtende hus for å unngå at brannen skal spre seg, forklarer Svarstad.

I garasjen befinner det seg blant annet en motorsykkel og gassflasker. Det ble først opplyst at det kunne være eksplosjonsfare, men gassflaskene var tomme.

Siden brannstedet ligger avsidesliggende til, var det ikke behov for å evakuere naboer.

Brannårsaken er så langt ikke kjent.