Geir Lippestad gjenvalgt som partileder i Sentrum

Også Kristin Walstad og Irene Solli ble gjenvalgt som henholdsvis første og andre nestleder for partiet.

Gjenvalgene var i tråd med valgkomiteens innstilling.

Det forholdsvis nye partiet Sentrum holder i helgen sitt første fysiske landsmøte noensinne med 120 deltakere.

Sentrum ble registrert som politisk parti i januar 2021, og fikk nærmere 8.000 stemmer under stortingsvalget i september i fjor.

I sin tale til landsmøtet lørdag uttrykte Lippestad at partiet har ambisjoner om å markere seg ytterligere i norsk politikk framover.

– Vi skal inn i kommunestyrene neste år. Vise at vi er relevante i lokalpolitikken og lokalpressen. På den måten skal vi få ut vår politikk i praksis, gjøre positive endringer i folks dagligliv, og bygge oss opp slik at vi ved neste stortingsvalg også blir et stortingsparti, sa han.