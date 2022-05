Forsker: Tyngre våpen fra Norge kan eskalere Ukraina-krigen

USA kunngjorde tidligere i uken at Norge var blant flere land som sender tyngre våpen til Ukraina. Av sikkerhetsmessige grunner har ikke norske myndigheter bekreftet opplysningene.

Det er snakk om panservogner av typen M109, noe som betyr at Norge sender artilleri. Det er mye tyngre skyts enn det som er sendt fra før, skriver Klassekampen.

– Man må være klar over at Norges bidrag faller naturlig inn i en større satsing fra USAs side hvor de sender stadig tyngre våpen – i større omfang. Det kan handle om mer enn å gjøre Ukraina i stand til å forsvare seg, sier Wilhelmsen.

Hun viser til at krigen kan gå fra en ren forsvarskrig for Ukraina til å i større grad bli en konflikt mellom stormaktene. Og faren for eskalering har økt, mener Wilhelmsen.

– For det første fordi ingen virker interessert i forhandlinger. For det andre: Hvis det kommer så store våpenforsyninger fra Vesten at Kreml tror det er realistisk at Ukraina kan ta tilbake Krim med makt, vil Kreml agere heftig. Det er jeg overbevist om, sier hun.

Vognene er norsk overskuddsmateriell og har stått på beredskapslager siden 2020. M109-kanonene har en rekkevidde på om lag 30 kilometer.

– Dette er det tyngste artilleriet Norge har, sier oberst Kristian Lien, fagsjef for artilleri og luftvern ved Hærens våpenskole. Han sier det er «effektiv mot upansrede mål, lette kjøretøy eller personell».