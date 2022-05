– Vi har for øyeblikket driftsproblemer, og opplever at et antall kunder ikke får ladet. Vi beklager dette på det sterkeste, sier pressekontakt Elise Thorvaldsen i Recharges til VG.

Selskapet har 2.500 ladestasjoner for elbiler i Norge, Sverige og Finland.

Thorvaldsen sier at de enda ikke vet hvor stort omfanget er, men at feilen ligger hos deres systemleverandør.

– Vår leverandør har sine eksperter på saken, og jobber på spreng med å få løst problemet, sier hun.