Det skriver VG.

Mannen var på ferie i Norge med tre familiemedlemmer, men gikk alene på fjelltur.

– Det er en tragisk fallulykke. Det var et annet utenlandsk turfølge som observerte at mannen falt fra fjellet. De var på den samme turen, men tok ikke følge sammen da de gikk ned fra fjelltoppen, sier leder for etterforskningsseksjonen på Finnsnes, Bjørn Pedersen.

Politiet meldte om hendelsen klokka 14.23 torsdag. I 17.45-tiden ble det funnet en sekk, og mannen i midten av 60-årene ble funnet mellom klokka 20.30 og 21.