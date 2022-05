USA sender trolig rakettsystem til Ukraina

Biden-administrasjonen forbereder seg på å sende langdistanserakettsystemer til Ukraina, opplyser flere kilder til CNN. Ukrainske myndigheter mener systemene er livsviktige.

Det amerikanskproduserte systemet kan skyte raketter mot mål opptil 30 mil unna, mye lengre enn Ukraina er i stand til nå, noe ukrainerne mener kan bidra til å vippe krigen i deres favør, skriver kanalen.

Russland setter inn «alle styrker» i Luhansk

Russland har mobilisert alle sine styrker til en offensiv mot resten av industriregionen Luhansk øst i Ukraina, ifølge ukrainske myndigheter.

Russiske styrker nærmet seg torsdag flere bykjerner, inkludert de strategisk viktige byene Sievjerodonetsk og Lysytsjansk. Luhansk utgjør sammen med Donetsk industriregionen Donbas.

Kina og Russland nekter nye Nord-Korea-sanksjoner

Kina og Russland la ned veto i Sikkerhetsrådet mot å innføre nye sanksjoner mot Nord-Korea for landets mange rakettester. Rådets 13 øvrige medlemmer sa ja.

USA tok til orde for nye sanksjoner etter at Nord-Korea testet et interkontinentalt ballistisk missil (ICBM), som er i stand til å bære atomstridshoder.

Turgåer døde i fallulykke

En mann i 60-årene ble torsdag kveld funnet død etter å ha falt ned fra fjellet Grytetippen på Senja.

– Det var en krevende aksjon. Ved hjelp av alpin redningsgruppe gjorde vi funn, dessverre med et annet utfall enn vi håpet, sier operasjonsleder Rune Nilsen i Troms politidistrikt til NTB.

Tre til sykehus etter branntilløp i Oslo

Tre personer, blant dem et barn, ble sendt til Ullevål sykehus for behandling etter et branntilløp i en bygård på Frogner i Oslo.

– Det har vært en relativt kraftig tørrkok. Det var to voksne og et barn i leiligheten, og de har pustet inn en del røyk, forteller operasjonsleder Vidar Pedersen i politiet i Oslo til NTB.