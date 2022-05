– Det er en gassbeholder til en turpropanbrenner som har eksplodert. Den har vært i bruk, men vi vet ennå ikke årsaken til at den har eksplodert, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til NTB.

Politiet fikk melding om hendelsen av brannvesenet torsdag klokka 15.05.

– Det er store materielle skader på bygningen. En yttervegg har løsnet fra grunnmuren og er skjøvet ut. Flere vinder har blitt blåst ut. Huset er ubeboelig. Vi kobler av vann og strøm til huset nå, sier Marstad.

Ifølge politiet var det én person i rommet der det eksploderte og to andre på eiendommen.

Politiet opplyste først at det ikke var meldt om personskader, men senere korrigerte de den beskjeden og fortalte at to personer var kjørt til sykehus for sjekk.

Saken skal nå undersøkes nærmere.

– Vi må prøve å finne årsaken til at det eksploderte. Det er ikke sikkert vi får svar på det i dag, men vi får se, sier operasjonslederen.