Casper Ruud spiller andre runde i Roland-Garros

Tirsdag vant Ruud i åpningsrunden mot den franske veteranen Jo-Wilfried Tsonga. Torsdag klokka 11 skal han ut i andrerundeoppgjøret mot finnen Emil Ruusuvuori.

I to foregående møter har Ruud slått Ruusuvuori i strake sett. Snarøya-mannen blir favoritt mot finnen, som er rangert som nummer 61 i verden. Selv er Ruud på åttendeplass.

Russiske soldater for retten i Ukraina

To russiske soldater stilles torsdag for retten i en ukrainsk domstol, tiltalt for krigsforbrytelser.

Mandag falt den første krigsforbryterdommen i ukrainsk rettsvesen da en 21 år gammel russisk soldat ble dømt til livsvarig fengsel for drapet på en 62 år gammel sivil ukrainer. Soldaten har anket dommen.

Denne uken sa den ukrainske innenriksministeren at det er mistanke om at 20.000 krigsforbrytelser er utført siden Russland invaderte landet i februar.

Ministermøte i G7

Klima-, energi- og miljøministrene i G7-landene møtes i Berlin. Møtene varer fram til fredag.

Dronningen til åpningen av Festspillutstillingen i Bergen

Festspillene i Bergen åpnet onsdag og feirer i år 70 år. Torsdag åpner Festspillutstillingen 2022 i Bergen Kunstshall. Utstillingen er en av Norges viktigste samtidskunstutstillinger, og dronning Sonja vil være til stede ved åpningen.

Åttende runde i Eliteserien fortsetter

Torsdag kveld tar Rosenborg imot Haugesund på Lerkendal. To timer senere blir det avspark i Sarpsborg, der serietreer Molde er gjester.