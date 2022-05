Oklahomas guvernør undertegnet USAs strengeste abortlov



Oklahomas guvernør, republikaneren Kevin Stitt, har undertegnet USAs strengeste abortlov. I praksis er abort dermed forbudt i delstaten med umiddelbar virkning.

Delstatsforsamlingen godkjente forbudet, som gjelder fra første dag av svangerskapet, forrige uke. Unntakene der abort er tillatt, er når det er nødvendig for å redde livet til moren eller om graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest som er meldt til politiet. Loven vil, i likhet med en lov som er vedtatt i Texas, tillate at hvem som helst kan saksøke abortleger og andre som hjelper kvinner å avbryte et svangerskap.

Unngikk storstreik i bryggerinæringen

Onsdagens mekling mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) og NHO Mat og Drikke medførte enighet på overtid natt til torsdag.

Rammet for oppgjøret endte på 3,7 prosent.

Dermed blir det ingen streik for de 863 ansatte som var tatt ut, blant annet ved Ringnes og Coca-Cola.

Bygning på renholdsverk i Heimdal brant ned

En bygning på renholdsanlegget til Retura på Heimdal utenfor Trondheim brant ned til grunnen natt til torsdag. Bygningen var overtent da nødetatene ankom stedet. Det var ingen personer inne i bygget.

Brannen var kraftig og det veltet ut svart røyk fra bygget. Litt før klokken fem meldte politiet at bygningen hadde brent ned. Brannvesenet vil holde på med etterslukking en stund framover.

Boeings Starliner-kapsel er tilbake på jorda

Boeing romkapsel Starliner landet på jorda i natt etter en ubemannet tur til Den internasjonale romstasjonen ISS.

Den ubemannede romferden var den siste testen for Starliner før mennesker skal tas med på en ny testrunde, muligens innen året er omme. Håpet er at kapselen på sikt skal fungere som en slags drosjetjeneste for astronauter som skal til ISS, slik Dragon-kapselen fra Elon Musks SpaceX allerede gjør.

Elleve spedbarn døde i sykehusbrann i Senegal

Elleve nyfødte barn døde i en brann ved et sykehus i Tivaouane i Senegal onsdag, ifølge landets president.

– Jeg har med smerte og forferdelse akkurat fått høre om at elleve nyfødte barn døde i brannen ved nyfødtavdelingen ved det offentlige sykehuset i Tivaouane, tvitrer president Macky Sall.

– Jeg vil uttrykke min dypeste sympati med mødrene og deres familier, legger han til. Brannen ble forårsaket av en kortslutning, ifølge den senegalesiske politikeren Diop Sy.

Person omkom i trafikkulykk i Tana

En person omkom da en bil gikk rundt på riksvei 98 i Tana i Finnmark natt til torsdag.

Politiet i Finnmark skriver på Twitter klokken 5.14 at det var to personer i kjøretøyet og at det er bekreftet at den ene er omkommet.