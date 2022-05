«Ønsker du å bidra i kampen mot kriminalitet som kan oppstå i kjølvannet av krigen i Ukraina?», spør Økokrim i stillingsannonsen som ble lagt ut denne uken. Det opprettes 15 engasjementer med seks måneders varighet, og Økokrim-sjef Pål Lønseth sier til E24 at det er kommet en tilleggsbevilgning fra regjeringen som brukes til dette formålet.

– Til nå har vi sett flere eksempler på arbeidskriminalitet som kan knyttes til invasjonen. Vi har bedt om disse stillingene for å møte utviklingen med en best mulig respons, sier Lønseth.

Økokrimsjefen tror at kriminaliteten vil øke i omfang og ser ikke for seg at ressursbehovet vil avta ved årsskiftet. Likevel ser pengene ut til å stanse.

– Bevilgningen gjelder kun for inneværende budsjettår. Vi har fått beskjed om at midlene ikke vil bli videreført neste år. Derfor er det viktig for oss å styrke kapasiteten så fort som mulig, sier Lønseth, som forteller at det vil være «løpende dialog» om videreføring av midlene også neste år.