Volkswagen inngår britisk forlik etter utslippsjuks

Bilprodusenten har blitt saksøkt i en rekke land etter at det i 2015 ble kjent at selskapet hadde installert programvare i 11 millioner dieselbiler som førte til at bilene viste kunstig lave utslipp ved testing.

Et gruppesøksmål ble i ettertid anlagt på vegne av rundt 91.000 personer i England og Wales, men Volkswagen har nå valgt å inngå forlik for å unngå en lang og potensielt kostbar rettssak.

– Forliket innebærer ingen innrømmelser med hensyn til ansvar, årsakssammenheng eller tap fra noen av de tiltalte i gruppesøksmålet, heter det i en uttalelse fra den tyske bilprodusenten.

Utbetalingene tilsvarer drøyt 2,3 milliarder kroner med dagens kurs.