Kommune dømt til å betale mobbeoffer 1,3 millioner kroner

Kommunen i Rogaland er også dømt til å dekke kvinnens sakskostnader på rundt 900.000 kroner, skriver Stavanger Aftenblad.

– Det kjennes uvirkelig. Jeg føler lettelse og stolthet, og er glad for at jeg har blitt sett og hørt av retten, sier kvinnen til avisen.

Mobbesaken har versert over flere år, og kommunen gikk tidligere helt til Høyesterett for å få saken avvist som foreldet – uten å få medhold.

Under rettssaken i Sør-Rogaland tingrett for to måneder siden, avviste kommunen at skolen eller kommunen hadde gjort noe som kunne gjøre dem erstatningsansvarlig. Dette synet deler ikke retten.

– Hun ble utsatt for negative og nedsettende kommentarer, nærmest på daglig basis, over lengre perioder. I tillegg er det sannsynliggjort at hun ble holdt utenfor deler av klassemiljøet på en måte som best kan beskrives som utfrysing, skriver dommerne.

Retten konkluderer med at mobbingen mest sannsynlig kunne vært unngått dersom skolen hadde iverksatt nødvendige tiltak og at kommunen er erstatningspliktig.

Erstatningssummen på i underkant av 1,3 millioner kroner er fastsatt på bakgrunn av at kvinnen blant annet har en posttraumatisk stresslidelse og har fått fastsatt en medisinsk invaliditetsgrad på 30 prosent. Kommunen har ennå ikke bestemt seg for om de vil anke dommen.