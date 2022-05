Politiet frafaller siktelse etter dødsfall – tragisk ulykke

En mann i 40-årene var siktet for grov kroppskrenkelse etter hendelsen, som skjedde 13. mai. Nå frafalles siktelsen.

– Resultatet av etterforskningen så langt gjør at politiet mener å kunne konkludere med at hendelsen i Lyngdal 13. mai var en tragisk ulykke med verst tenkelig utfall, sier påtaleansvarlig i saken, politiinspektør Liv Versland Seland i Agder politidistrikt i en pressemelding.

Det var Per Arne Sveum som døde i ulykken. Han ble innlagt på sykehus og døde noen dager senere av skadene.

– Obduksjonsrapporten sammen med øvrige opplysninger i saken gjør at politiet kan konkludere med at døden skyldes skade mot hodet som følge av et fall utenfor egen adresse i Lyngdal fredag 13. mai, sier Seland.

Opphetet stemning

Politiet mener nå å ha et klart bilde av hendelsesforløpet.

– Mannen som har vært siktet kom til avdødes adresse etter at en nabo ba om hjelp på grunn av bråk fra adressen til nå avdøde Sveum. Mannen tok kontakt på adressen og Sveum kom ut. Det blir en opphetet stemning på utsiden og mannen som har vært siktet i saken prøvde å unngå at det kom til fysisk håndgemeng. I situasjonen på utsiden faller Sveum. Han slår hodet i asfalten og det er skadene han pådrar seg i dette fallet som er årsaken til at han senere dør på sykehuset, forklarer Seland.

Mulig sykkelulykke

Tidligere i etterforskningen har politiet undersøkt opplysninger om at fornærmede var utsatt for en sykkelulykke samme dag som voldshendelsen.

Politiet har fått avkreftet at det har vært utrykninger fra nødetater til denne ulykken.

– Obduksjonsrapporten viser også at døden inntraff som følge av fallet utenfor egen adresse. Avdøde har mindre skrubbsår som kan være forenelig med ulykke på sykkel, men disse har ingenting med dødsfallet å gjøre, sier politiinspektør Liv Versland Seland.