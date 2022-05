Telenor-problemer er løst

Det bekrefter dekningsdirektør Bjørn Amundsen til NTB onsdag i 14.40-tiden.

Problemene oppsto ved 14-tiden onsdag, opplyser Telenor til VG.

– Jeg kan bekrefte at vi har registret noe sporadisk ustabilitet på mobil tale, altså det å ringe, sa Amundsen til avisen klokken 14.12.

– Vi har satt i gang en sjekk av hva det er, og konsekvensen er at samtaler kan bli brutt eller at enkeltabonnenter har problemer med å få satt opp samtaler, la han til.

Han opplyste at han selv fikk melding om feilen klokken 14.02.

Brannvesenet i Oslo skrev på Twitter at Telenors problemer innebar at det er vanskelig for personer med Telenor-abonnement å nå gjennom på nødnummer.