Nytt oljefunn i Barentshavet

Funnet er gjort i Snøfonn Nord, undersøkelsesbrønn 7220/8-2 S, opplyser Equinor. Den ligger rundt 20 mil nordvest for Hammerfest.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 37 og 50 millioner fat utvinnbar olje.

Sammen med de andre rettighetshaverne, Vår Energi og Petoro, vil Equinor vurdere å knytte funnet til Johan Castberg-feltet.

– Snøfonn Nord er et spennende funn i nærheten av Johan Castberg-utbyggingen og kan bidra med fremtidige verdifulle tilleggsvolumer til installasjonen. Vi vil jobbe sammen med partnerskapet for å vurdere en mulig utbygging, sier direktør Kristin Westvik, direktør for Utforskning og produksjon Nord i Equinor.