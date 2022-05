Én av åtte har måttet låne penger for å betale strømregninga

Flere enn én av tre har også måttet nedprioritere andre aktiviteter eller utgifter for å kunne betale for strømmen, ifølge en undersøkelse YouGov har utført for Gudbrandsdal Energi.

Denne vinteren har vært preget av ekstraordinært høye strømpriser, særlig sør for Dovre. De siste månedene har flere inkassoselskaper rapportert kraftig vekst i antallet saker.

Mer enn halvparten av de spurte oppgir å ha vært engstelige for strømregninga i vinter, mens 43 prosent gruer seg til neste vinter. 52 prosent av familier med yngre barn gruer seg. 41 prosent planlegger allerede å endre vaner eller iverksette tiltak for å redusere regningen til neste vinter.

– Den beste måten å redusere regningen så det monner er å redusere forbruket. Og det handler mye om hvilke vaner vi har i hverdagen. Vaner er ikke en enkel sak å endre, men små endringer kan få stor effekt, sier daglig leder Marius Røed Sveipe i Gudbrandsdal Energi i en pressemelding.