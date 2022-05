FHI: Ikke nødvendig å anse apekopper som allmennfarlig

I sin faglige vurdering sier FHI at regjeringen bør vurdere nøye om apekopper skal få status som allmennfarlig smittsom sykdom (ASS). Instituttet anbefaler ikke en slik status, men ser samtidig «ingen betydelig negative sider ved den motsatte konklusjonen».

Blant annet påpeker FHI at en ASS-klassifisering vil sende et signal om et visst alvor i situasjonen, mens det motsatte signaliserer en mer nøktern tilnærming. De sier også at ASS-status åpner for flere juridiske muligheter til å innføre tiltak. Samtidig påpekes det at ASS-status kan gis på kort tid dersom det skulle bli nødvendig senere.