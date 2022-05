I en melding skriver selskapet at dersom det blir lavere tilsig enn normalt det kommende halvåret og en tørr og kan vinter, viser deres beregninger at det er behov for betydelig nettoimport til Norge for å ha tilstrekkelig energisikkerhet fram til våren 2023.

Statnett trekker også fram at det er en risiko for at Europas evne til å eksportere kraft kan påvirkes dersom krigen og konflikten med Russland eskalerer ytterligere, og det blir rasjonering på gass i Europa.

– Denne usikkerheten kommer i tillegg til at det alltid er en risiko for nedetid på en eller flere av mellomlandsforbindelsene. Statnett endrer derfor vurderingen av kraftsituasjonen for Sør-Norge (NO1, NO2 og NO5) kommende tappesesong fra normal (grønn) til stram (gul), skriver de.

De mener også det er nødvendig at produsentene tar høyde for at det kan oppstå en situasjon kommende tappesesong med mindre mulighet enn vanlig for import av kraft.

Statnett understreker at tilgangen på kraft i Norge er sikret i de fleste situasjoner gjennom regulerbar vannkraft og gjennom muligheter for import fra landene rundt. Men at hydrologiske situasjonen i Sør-Norge er imidlertid svakere enn normalt for årstiden, med mindre vann i magasinene og mindre snø i fjellet i deler av Sør-Norge.

Krigen i Ukraina har også bidratt til uvanlig høye gasspriser, samtidig som det er usikkerhet rundt de langsiktige gassleveransene.