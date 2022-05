Politiadvokat Maren Retland sier til Bergens Tidende at kvinnen er siktet for drapsforsøk etter at mannen ble skadd i en voldshendelse natt til lørdag.

Kvinnen ble fremstilt for varetektsfengsling, men retten sa nei til dette. Politiet anker ikke kjennelsen.

– Det sier ganske mye om saken, sier kvinnens forsvarer, advokat Elisabeth Rød.