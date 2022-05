Blå Kors blir nedringt av foreldre

150 familier har fått plass på tilbudet, men hele 500 familier har fått nei, forteller virksomhetsleder Synnøve Roland til Dagen.

– Det er hjerteskjærende å måtte avvise så mange familier. Vi blir nedringt av fortvilte foreldre som ønsker så sterkt å ha en ferie med barna sine, noe å glede seg til, og noe å glede seg over når sommeren er ferdig, sier Roland.

Fristen for å søke om ferie gjennom Blå Kors gikk ut 24. april, og Roland forteller at det denne gangen er registrert en del nye søkere. Det dreier seg blant annet om forsørgere som ble arbeidsledige og mistet inntekten sin under coronapandemien, men også sårbare grupper hvor økte levekostnader i samfunnet rammer familien hardt.