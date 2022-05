Venstre vil ha granskning av Spesialenheten

En politiansatt fortalte om trusler og press da han nektet å ta imot daværende politimester Hans Sverre Sjøvolds ulovlige våpen, men Spesialenheten valgte å henlegge saken.

Det har fått justispolitiker Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til å reagere og nå foreslår Venstre at Stortinget ber om en uavhengig gransking, skriver VG.

Thorsvik har selv gjennomgått en serie mediesaker der Spesialenheten utsettes for kritikk, blant annet henleggelsen av saken hvor en person ble skutt og drept av politiet på Bislett i fjor.

– Politiet er samfunnets førstelinje i håndheving av rettsstaten og demokratiet. Derfor er det avgjørende at folk har tillit til at rettssikkerheten deres ivaretas i møtet med Spesialenheten, sier Thorsvik til avisen.

Hun ønsker at den uavhengige granskningen skal gå gjennom kvaliteten på etterforskning og påtaleavgjørelser inkludert henleggelser, at den foretar en gjennomgang av intern kultur og uavhengighet opp mot politiet, undersøke hvor mange av de ansatte som ikke har bakgrunn fra politiet, og vurdere om det bør gjøres mer for å ansette folk med mer variert bakgrunn.

I 2021 behandlet Spesialenheten 1.264 anmeldelser. Bare 65 av dem – fem prosent – endte med en positiv påtaleavgjørelse, enten i form av forelegg, tiltale eller påtaleunnlatelse, skriver VG.