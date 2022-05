Fare for storstreik – riksmekleren melder om god bevegelse, men neppe enighet før midnatt

Til NRK sier riksmekler Mats Wilhelm Ruland i 23-tiden at det er lite sannsynlig at partene kommer til enighet før fristen ved midnatt, men at han regner med at meklingen fortsetter utover natten.

– Det pågår fortsatt gode prosesser i våre lokaler nå. Vi vil jobbe målrettet fram mot fristen går ut i håp om å komme i mål, sa Ruland til TV 2 rundt klokken 21 mandag kveld.

Ved midnatt går fristen ut i tre meklinger som omhandler lønnen og arbeidsvilkårene til flere hundre tusen ansatte i stat og kommune:

* Nesten 3.500 statsansatte er klare til å streike fra tirsdag morgen hvis kravene deres ikke blir møtt. Departementer, politiet, toll og skatt blir rammet. Over 41.000 ansatte i staten omfattes av tariffavtalene det forhandles om.

* Rundt 10.000 arbeidstakere er omfattet av det første streikevarselet i kommuneoppgjøret, som kan ramme barnehager, skoler og tjenester over hele landet. Det forhandles om tariffavtalene til rundt 356.000 kommuneansatte.

* Ansatte i Oslo kommune forhandler separat. Her omfatter det første streikevarselet snaut 1.700 arbeidstakere. Blant virksomhetene som vil bli rammet, er skoler, barnehager og en rekke kommunale etater og tjenester.

Riksmekleren sier at det har blitt jobbet godt og konstruktivt i alle de tre meklingene.

– Det har vært god bevegelse i meklingene gjennom dagen i dag, og gjennom helgen også, sier han.

Et av hovedtemaene er som vanlig lønn, forteller Ruland.

– Vi får se om vi får en løsning innen midnatt. Nå skal vi gjøre det vi kan, fram mot fristen går ut.