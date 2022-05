Fritt Ord-pris til russisk nettavis

– Meduza tildeles Fritt Ord-prisen for sin modige, uavhengige og faktabaserte journalistikk for russere og et internasjonalt publikum. Nyhetsbyrået har utfordret russisk sensur i årevis, og er nå forbudt. De opprettholder sin posisjon under ekstremt krevende omstendigheter, sa Fritt Ords styreleder Grete Brochmann under utdelingen av prisen i Operaen i Oslo.

Prisen ble tatt imot av avisens utgiver Galina Timsjenko og sjefredaktør Ivan Kolpakov.

– Vi befinner oss absolutt i en mørk tid, men jeg vil sitere en klok mann som en gang sa: «Seier er ikke endelig. Nederlag er ikke fiasko. Alt handler om motet til å fortsette», sa Timsjenko under mottakelsen av prisen.

Nyhetsportalen Meduza ble etablert av Timsjenko i 2014 i Latvias hovedstad Riga.

– Hun var tidligere sjefredaktør for Lenta.ru, et av Russlands mest populære nettmedier. Men på grunn av den russiske sensuren som fulgte annekteringen av Krim i 2014, ble hun tvunget til flytte virksomheten til Riga. Der etablerte hun nyhetsportalen Meduza sammen med flere av journalistene fra Lenta.ru. De når ut til millioner av unike brukere, og den pågående krigen har gitt plattformen et enda større publikum fra hele verden, skriver Fritt Ord.