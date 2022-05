Tolga-bortføringen: Politiet tror de vet hvem som skjøt

Seks personer er siktet i saken, der en 20 år gammel mann ble skadd og bortført fra foreldrenes bolig 2. januar.

– Vi mener å ha kontroll på hvem som skjøt. Men vi kan ikke si det helt sikkert, siden dette er et bevistema i retten, sier politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland til Østlendingen.

Det var natt til 2. januar i år at to personer tok seg inn i huset til en 20 år gammel mann og foreldrene hans i Tolga. Foreldrene ble utsatt for vold, og det ble avfyrt flere skudd inne i huset. 20-åringen ble truffet av et skudd, men ble ikke alvorlig skadd.

– Etterforskningen til politiet støtter at motivet framstår som gjeld knyttet til narkotikavirksomhet knyttet til en eller flere personer i Oslo, sier politiadvokat Ekeland.