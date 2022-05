Relasjonen skal ha vart i ti måneder. Jenta anmeldte fotballtreneren i 2020, skriver Bergens Tidende.

Bergen tingrett kom til konklusjonen at mannen misbrukte sin stilling som fotballtrener.

Retten påpeker at mannen var kjent med at jenta hadde vansker med relasjoner til jevnaldrende ungdommer, og at jenta var sårbar for kontakt og oppmerksomhet.

Han er også dømt til å betale 150.000 kroner i oppreisningserstatning til jenta.