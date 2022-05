Han må også betale sakskostnader på 10.000 kroner til det offentlige.

Dommen er i tråd med påstanden fra aktor, konstituert statsadvokat Silje Alsaker Solheim.

– Potensiell smitterisiko

«Da tiltalte solgte munnbindene, hadde han ingen forsikring om at kvaliteten på produktene var gode nok, og han utsatte dermed kundene for en potensiell smitterisiko som ville ha vært unngått så langt det var mulig dersom regelverket hadde vært fulgt», heter det i dommen.

Retten trekker også fram at måten munnbindene ble pakket på, heller ikke ivaretok forsvarlige hygieniske standarder, og ved avvik eller feil ville verken sluttbrukeren eller selger hatt noen etterprøvbar mulighet til å kontrollere for eksempel produsent, produksjonsdato eller utløpstidspunkt.

Retten er ikke i tvil om at ompakkingen av munnbind – uavhengig av type, produsent og annen nødvendig informasjon – er grove brudd på lovverket om medisinsk utstyr. Den peker også på at det alene er graverende at det er oppgitt uriktig produsent på emballasjen.

Vil anke

Overfor Dagbladet/Børsen betegner Vollvik dommen som skuffende.

– Jeg og min forsvarer har et veldig ulikt syn fra rettens konklusjon, så vi kommer til å anke dommen, sier han.

Forretningsmannen ble pågrepet og siktet 1. september 2020. Politiet gjennomførte så razziaer ved flere lokaler som tilhører ham og hans firma Vovi.

Vollvik ble tiltalt for å ha feilmerket minst 700.000 ikke-medisinske munnbind som medisinske munnbind. Gründeren har tidligere erkjent å ha pakket om munnbind, men nektet straffskyld da rettssaken startet.

– Visste ikke at det var ulovlig

Noe av bevismaterialet som ble lagt fram i rettssaken mot Idar Vollvik. Foto: Bjørnar Morønning / NTB

Vollvik viste i sin forklaring til at han ikke var klar over at det var ulovlig å pakke om munnbind, og at dette også ble gjort av en rekke andre aktører i samme periode – blant annet apotek.

Han forklarte også at han ikke forsto at «non-medical» betød at munnbindene ikke var medisinsk utstyr. Videre sa han at han var av den oppfatningen at det kun var munnbind type II og IIR som var medisinske, og at type I var til «vanlige folk».

Retten mener Vollvik ikke kan høres i sin forklaring på disse punktene og viser blant annet til at han er en erfaren forretningsmann som har drevet butikk i flere år.