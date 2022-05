Nødetatene mottok melding om funnet like etter klokken 8 mandag morgen. Båten kom drivende fra Tønsberg/Bolærne østover mot Rauer på den andre siden av Oslofjorden.

– Motoren var i gang, og det gjør at vi tenker at noen kan ha falt over bord, sa kommunikasjonsrådgiver Anja Kristin Bakken i Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB i 10-tiden.

Båteieren er meldt savnet, skriver VG . Ifølge Tønsbergs Blad er familien informert.

– Det ble også gjort funn av en mobiltelefon i båten, og politiet gjør undersøkelser av denne for å prøve å finne ut mer, sa Bakken.

I 16-tiden pågår det fortsatt et bredt søk etter båteieren. Fire båter fra forsvaret, fire redningsskøyter, to brannbåter, én politibåt og et redningshelikopter bistår, melder Kystvakten på Twitter. Frivillige er også kalt ut for å søke langs strender og holmer.

Brannvesenet i Vestfold skriver at søket nå er utvidet til å omfatte sjøen og skjærgården i Tønsberg og Færder.

– Vi har søkt området rundt Ekornholmen, Hvaløy og Gåsøy, samt sørsiden av Bolærne. Videre har vi hatt overflateredder svømmende i et aktuelt område med grunt vann for å sikre grundig søk, opplyser brannmester Trond Abrahamsen.

Politiet har sporet båtens tilhørighet til Tønsberg-området og undersøker nå den aktuelle båtplassen, samt kontakter familien til antatt eier. Politiet ber også publikum om tips i saken.