FHI-topp: Tvilsomt om apekopper blir allmennfarlig sykdom

– Det er tvilsomt om apekopper tilfredsstiller smittevernlovens kriterier for å bli klassifisert som allmennfarlig smittsom sykdom, sier Aavitsland til Dagbladet.

FHI skal tirsdag overlevere sine råd og vurderinger om apekopper-situasjonen her til lands til Helsedepartementet.

– Vår foreløpige analyse er at vi har de verktøyene som trengs selv uten en slik klassifisering, mener Aavitsland.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier til avisen at sykdommen ikke er særlig smittsom og at det ikke er fare for epidemi eller pandemi.

– Vi vil nok ikke se noen restriksjoner som vi så under coronapandemien, sier Nakstad.

Apekopper gir vanligvis milde symptomer i form av feber og utslett og er sjelden dødelig. Sykdommen er den siste tiden påvist i flere europeiske land, som Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Belgia, Nederland, Italia, Portugal, Spania og Sverige, samt i USA, Canada og Australia.