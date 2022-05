Mette-Marit blir TV-aksjonens høye beskytter

Pengene som samles inn, skal gå til å behandle pasienter, utvikle medisiner og gi livreddende helsehjelp. Leger Uten Grenser er glade for at kronprinsessen trår til.

– Vi er takknemlige for at kronprinsessen ønsker å sette søkelys på vårt arbeid for å gi helsehjelp og medisiner til pasienter i glemte kriser, sier generalsekretær Lindis Hurum.

Kongehuset har en lang tradisjon for å stille opp som høy beskytter for TV-aksjonen.

I fjorårets TV-aksjon ble 262,7 millioner kroner samlet inn. Pengene gikk til Plan Norges arbeid mot barneekteskap.