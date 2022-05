Savnet fisker i Øygarden funnet i god behold

En fisker i 60-årene som var savnet i Telavåg i Øygarden kommune i Vestland siden i går ettermiddag, ble funnet i god behold like etter midnatt.

Mannen ble funnet på Hissøyna – en øy ganske lang nord fra der han dro ut. Han var i relativt god fysisk form, men noe nedkjølt.

Hovland statist i PGA-mesterskapet

Viktor Hovland var i favorittsjiktet før det amerikanske PGA-mesterskapet, men endte som statist. Justin Thomas vant i omspill etter et vilt drama.

I et omspill over tre hull (banens 13., 17. og 18. hull) seiret Thomas med to birdier og en par, over landsmann Will Zalatoris som bare greide én birdie. Viktor Hovland endte til slutt på delt 41.-plass. Han var aldri i tetstriden.

Statsminister tatt i ed i Australia

Anthony Albanese er tatt i ed som Australias nye statsminister. Det skjedde i morgentimene i dag lokal tid i hovedstaden Canberra.

Innsettelsesseremonien fant sted dagen før Albanese skal delta på et toppmøte i Japan, i den såkalte firerbanden, som består av Australia, Japan, India og USA. Der skal dessuten den nyslåtte statsministeren i morgen ha separate samtaler med USAs president Joe Biden, Japans statsminister Fumio Kishida og Indias statsminister Narendra Modi.

FN: Over 100 millioner på flukt

Russlands krig mot Ukraina har bidratt til å øke antallet mennesker som er drevet på flukt verden rundt, til 100 millioner for første gang, ifølge FN-tall.

Før nyttår sto FNs tall på rundt 90 millioner. Russlands krig mot Ukraina har i ettertid sendt 8 millioner mennesker på flukt internt i Ukraina, samt 6 millioner ukrainere på flukt til utlandet, ifølge FN-tallene som ble lagt fram i natt.

Filippinene: Sju døde i brann på ferge

Minst sju mennesker er døde etter at det brøt ut brann på ei ferge på Filippinene. Det var 124 passasjerer på fergen, som var på vei fra øya Polillo til Real i Quezon-provinsen på landets hovedøy Luzon.

Brannen gjorde at passasjerer måtte hoppe over bord, opplyser kystvakten og øyenvitner. Så langt har 105 av passasjerene blitt reddet i live.