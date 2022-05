Barneombudet krever raskt helseplan for de sykeste barnevernsbarna

Barneombud Inga Bejer Engh har fått nok av prosjekter og rapporter – nå må det handles for å sikre at de sykeste barnevernsbarna får helsehjelp. Arkivfoto: Gorm Kallestad / NTB Foto: NTB