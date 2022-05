NAF frykter full moms på elbiler

Som erstatning for dagens fritak for merverdiavgift foreslår regjeringen å innføre en tilskuddsordning som skal speile et fritak for kjøpsbeløp opp til 500.000 kroner.

– Dette er et frekt og usedvanlig provoserende løftebrudd av regjeringen, sier myndighetskontakt Thor Egil Braadland i NAF til Motor.

Braadland mener forslaget i revidert nasjonalbudsjett ikke bare bryter med ordlyden i regjeringserklæringen fra Hurdal , det er også i strid med det som budsjettpartner SV har nedfelt i sitt eget partiprogram , der det heter «skal fases inn merverdiavgift for kjøpsbeløpet over 600 000 kroner ved kjøp av nye elbiler».

Stortinget skal behandle forslaget til revidert nasjonalbudsjett i juni.

– De bryter et tydelig løfte de har gitt til forbrukerne. Men dette handler om mer enn løftebrudd. Dette kan raskt få større konsekvenser enn det vi har sett til nå. Nå som døra først er knust, er det lett å gå videre. Jeg frykter derfor at dette blir starten på en årlig nedtrapping av fritaksgrensen.

Når løftet først er brutt, vil fristelsen for å sette ned fritaksgrensen hvert eneste år bli veldig stor, tror han.

– Det kan i praksis bety moms på alt av elbil over 400.000 kr i 2024 og 300.000 kr i 2025 – selv om både regjeringen og SV har lovet at beløpet skal være 600.000 ut 2025.