Høyre foreslår at flere skal dømmes til å bære omvendt voldsalarm

I et forslag som blir lagt fram tirsdag, er det også lagt føringer for at ofre for overgrep og vold skal få vite om en voldsdømt blir sluppet fri, melder NRK.

Forslaget vil gjøre hverdagen for voldsutsatte kvinner og menn lettere, mener Sveinung Stensland fra Høyre. Han står bak forslaget som nå får bred støtte.

– Vi vet at dette vil bety mye for mange. Dette vil styrke vernet for dem som er utsatt for truende oppførsel og vold. De vil få en tryggere hverdag, sier Stensland til NRK.

Omvendt voldsalarm vil si at det er overgriperen som må gå med en fotlenke, ikke offeret som skal løse ut en alarm. Lenken alarmerer politiet dersom vedkommende kommer for nær noen ham eller hun har besøksforbud mot.

Siden ordningen innføringen i 2013, har bare om lag 70 personer blitt pålagt å gå med slik omvendt voldsalarm.

– Vi vet at det stadig er folk som bryter reglene for besøksforbud. Det er dem vi vil ta, sier Stensland.

Justisdepartementet opplyser til NRK at de har hatt problematikken ute på høring , men at de vil lytte til de signalene som kommer fra Stortinget.