Det opplyser bandet i en uttalelse på Oslo Spektrums nettsider lørdag ettermiddag.

– Vi beklager å måtte meddele at kveldens konsert med a-ha i Oslo Spektrum er kansellert. Morten Harket har blitt diagnostisert med akutt laryngitt og er nødt til å hvile stemmen. Behold dine billetter, vi kommer tilbake med mer informasjon så fort som mulig, heter det.

Takker for konserten fredag

Samtidig takker bandet for en varm velkomst på fredagens konsert.

– Håper å se dere igjen snart, skriver de.

Bandet er for tiden på turneen «Hunting High and Low Live», som skulle ha vært holdt i 2020, men ble koronautsatt. Andre del av konserten er en framføring alle låtene fra «Hunting High and Low,» debutplata som kom ut i 1985.

Ifølge Store medisinske leksikon er laryngitt er betennelse i strupen og stemmebåndene. Årsaken kan være infeksjon, kronisk oppgulp av sur magesaft, innånding av skadelige damper, gasser, røyk eller feilaktig og overdreven stemmebruk. Laryngitt fører til heshet eller fullstendig stemmetap.

Foreløpig bare én avlysning

Tirsdag er det planlagt konsert med a-ha i den engelske byen Bournemouth, mens bandet ifølge turnéplanen skal spille i Liverpool dagen etter. Fredag er det London som etter planen står for tur.

Til Dagbladet opplyser manager Harald Wiik opplyser at det foreløpig bare er lørdagens konsert som er avlyst.

– Så må vi se an Mortens tilstand fortløpende, uttaler manageren.

Han forteller videre at det vil ta noe tid å få klarhet i når den avlyste konserten kan få en ny dato.