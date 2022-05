– Han sier han ikke husker hendelsen, sier mannens forsvarer, advokat Anders Green, til NTB.

Lørdag ble den siktede mannen begjært varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøkskontroll, noe han godtok.

– Han er fryktelig lei seg, tydelig preget og fortvilet over situasjonen, sier Green.

Forsvareren har bedt om en primærpsykiatrisk undersøkelse av den siktede mannen, og den skal etter planen settes i gang i begynnelsen av neste uke.

– Han er enig med meg i at han trenger helsetilsyn for å undersøke hans psykiske tilstand. Det blir ikke aktuelt med avhør på en god stund, sier Green.

Siktelsen kan bli utvidet

Fengslingsmøtet fant sted i Buskerud tingrett i Drammen lørdag formiddag. Politiet håper etterforskningen vil klargjøre både hendelsesforløp og motiv.

– Vi ønsker å få svar på hva som skjedde, og hvorfor det skjedde, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sørøst politidistrikt til TV 2.

Mannen er siktet for grov kroppsskade, men politiet sier det kan bli aktuelt å utvide siktelsen.

Hadde besøksforbud

Knivstikkingen skjedde fredag morgen ved en Joker-butikk i bygda Nore i Nore og Uvdal kommune.

En kvinne, som er siktedes ektefelle, ble kritisk skadd. Hun er utenfor livsfare, ifølge politiet. Siktede pådro seg også skader, og en tredje person ble lettere skadd.

– Vi har ikke full oversikt over hvordan det helt konkret skjedde, men det var i forbindelse med hendelsen. Mannen har en skade i armen, så får vi se etter å ha avhørt vitner om dette var en bevisst handling fra siktede, eller om det var et uhell i tumultene, sier Kostveit til Drammens Tidende.

Mannen var for tiden under etterforskning for mishandling i nære relasjoner og var ilagt besøksforbud mot kona, ifølge forsvareren. Ekteparet har flere felles barn som nå blir ivaretatt av politiet og barnevernet. Familien er av utenlandsk opprinnelse.

Brannvesenet først på stedet

Det ble først meldt at mannen hadde gått etter tilfeldig forbipasserende, men politiet uttalte etter hvert at alt tydet på at angrepet var målrettet mot kona. Det var brannvesenet som kom først til stedet, som ligger like ved en videregående skole.

– Pågripelsen ble gjort av private personer på plassen, blant annet noen elever ved videregående skole og en bussjåfør. De fikk overmannet ham og holdt ham i ro til vi kom, sa brannvesenets innsatsleder Helge Øyberg til TV 2.