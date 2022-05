Hvilke tiltak regjeringen vil gjøre, kan ikke Vedum gi noe klart svar på i dag.

– Vi jobber med å gjøre enda flere innsparinger. Det er enorme beløp, og vi må hele tiden se på hvor vi kan spare penger i prosjekter der det ikke er snakk om tjenester som går direkte til å hjelpe folk, sier finansministeren til Dagsavisen.

Da Vedum la fram revidert nasjonalbudsjett sist torsdag ble det gjort kjent at byggetrinn 3 i gigantprosjektet skal bort. To bygg ble kuttet fra det nye regjeringskvartalet, noe regjeringen mener vil spare 4–5 milliarder kroner.

Færre ansatte

Vedum sier han personlig har vært tungt involvert i prosessen med å få kostnadene ned. Han forteller at han og daværende kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp), begynte å jobbe med saken rett etter at den nye regjeringen overtok.

I de opprinnelige planene for det nye regjeringskvartalet ble det tatt utgangspunkt i at det ville være 4.700 ansatte som skal jobbe der i 2034. Nå har regjeringen konkludert med at et nytt regjeringskvartal skal dimensjoneres for 4.100 ansatte, som tilsvarer antallet som jobber i departementene i dag.

Endelig pris helt i det blå

Regjeringskvartalet ble ødelagt i terrorangrepet 22. juli 2011. Da statsbudsjettet for 2022 ble lagt fram i fjor høst ble totalprisen gjenoppbyggingen anslått til 40,7 milliarder kroner.

Hva prisen vil bli etter regjeringens kuttrunder er ikke avklart.

– Det er en høy sluttsum, og vi ser fortsatt med det som er satt i gang at det er litt uoversiktlig hva som blir det endelige kostnadsbildet, sa Vedum til NRK 11. mai.