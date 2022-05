Sandnes er kåret til Norges mest attraktive by

Juryen mener byrommet i Sandnes kan være det mest vellykkede de har sett.

– Nye funksjoner samlokalisert i sentrum, kultursatsinger, nye bydeler i nedlagte havnearealer og Ruten – et av Norges beste nye byrom, viser at Sandnes lykkes med sitt byutviklingsarbeid, sier Alexandria Algard, juryleder for Attraktiv by-prisen.

Sandnes var finalist til prisen sammen med Harstad og Bryne.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) skal dele ut prisen.